Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف: هكذا تستخدم إيران سفاراتها لـ"التجسس"!

Lebanon 24
08-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1372125-638849871339214805.jpg
Doc-P-1372125-638849871339214805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" تقريراً جديداً نقلت فيه عن مسؤولين إيرانيين سابقون قولهم سفارات بلادهم في الخارج مارست أنشطة مراقبة وتجسس وذلك عبر شبكة خارجية مترامية الأطراف تعمل بأوامر مباشرة من مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وذراع استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
Advertisement
 
 
ويقول التقرير إن البعثات الدبلوماسية الإيراني تعدّ مراكز لجمع المعلومات الاستخباراتية، كما أنها مُكلفة بتتبع المعارضين، ومراقبة التجمعات الطلابية، وتسليم الأموال والمعدات تحت حماية الحصانة الدبلوماسية.
 
وفي السياق، قال موظف دبلوماسي إيراني: "لكل سفارة قائمة. أشخاص يجب مراقبتهم، أو يجب إشراكهم، وآخرون يجب إسكاتهم".
وتوضح روايات الموظفين الإيرانيين السابقية أن الخدمة الخارجية لا تتشكل بالدبلوماسية، بل بالأيديولوجيا والمراقبة والتمويل غير المشروع، وفق تقرير"إيران إنترناشيونال".


ولفت أحد الدبلوماسيين السابقين إلى إمكانية أن يقوم شخص مُدرج كمترجم في سفارة ما بتنسيق تمويل جماعات بالوكالة، مضيفاً أن "الألقاب مجرد مظهر".
في إحدى القضايا البارزة، استغل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي منصبه لنقل متفجرات كانت مخصصة لتجمع معارض في باريس. وقد كشفت إدانته عام 2021 في بلجيكا عن مدى خطورة هذه الأدوار المزدوجة.
وتذكر موظف سابق آخر زملاءه الذين وصلوا إلى إسطنبول وباكو حاملين حقائب مليئة بالدولارات غير المُصرّح بها، وقال: "إنهم يعلمون أن أحداً لن يفتش حقائبهم".
ويُقال إن الملحقين الثقافيين، وخاصة المرتبطين بالمنظمة الإسلامية للثقافة والاتصالات، ينظمون فعاليات دينية في الخارج تُستخدم أيضاً كأماكن لفحص المجندين المحتملين.


وأغلقت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورغ في تموز بسبب علاقاته بطهران، وما وصفته وزارة الداخلية بالترويج للتطرف ومعاداة السامية.
وينقل التقرير عن مصادر قولها إنّ السلك الدبلوماسي نفسه يهيمن عليه أبناء رجال الدين والمقربون من النظام، مشيراً إلى أنه نادراً ما تتوافق المناصب مع الخلفية المهنية، وغالباً ما تكون المهارات اللغوية والخبرة ثانوية مقارنة بالولاء.
 
ويقول التقرير إنّ نطاق شبكة التجسس في السفارات يتعزز من خلال منظمات واجهة، وأضاف: "لقد رُبطت مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة بتمويل حزب الله، كما واجه الهلال الأحمر الإيراني اتهامات باستخدامه من قبل عناصر فيلق القدس لنقل الأسلحة، فيما اعترف سابقاً أعضاء في الحرس الثوري الإيراني بالتظاهر بأنهم عمال إغاثة خلال حرب البوسنة".
أيضاً، عملت قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "برس تي في"، و"قناة العالم"، و"هيسبان تي في"، كأذرع دعائية وواجهات استخباراتية، إذ طردت فرنسا أحد صحفييها عام 2011 لنشره رسائل حكومية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو ينفي صحة تقرير لـ نيويورك تايمز بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران
lebanon 24
08/06/2025 22:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": هل يقترب ترامب من تحقيق تقدم مع إيران؟
lebanon 24
08/06/2025 22:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: استخدام الصين للطلاب للتجسس على المعارضين الأميركيين يمثل تهديداً
lebanon 24
08/06/2025 22:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: ترامب جعل العالم أكثر خطورة
lebanon 24
08/06/2025 22:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-06-08
15:08 | 2025-06-08
13:47 | 2025-06-08
13:44 | 2025-06-08
13:33 | 2025-06-08
13:22 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24