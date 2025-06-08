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عربي-دولي

من إسرائيل... وثائق مهمّة حصلت عليها إيران هذا مضمونها

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:24
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أعلن وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب للتلفزيون الرسمي أنه سيتم قريبا الكشف عن وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها طهران، ووصفها بأنها "كنز دفين" سيعزز من قدرات إيران الهجومية.
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وقال خطيب إن الوثائق تتعلق بمنشآت نووية في إسرائيل وبعلاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى وبقدراتها الدفاعية.
 
ولم يتضح ما إذا كان التقرير مرتبطا بأنشطة قرصنة استهدفت مركزا إسرائيليا للأبحاث النووية العام الماضي، ووردت تقارير بشأنها، وقررت طهران الكشف عنها الآن وسط تصاعد التوتر حول برنامجها النووي.

وأضاف خطيب: "نقل هذا الكنز الدفين تطلب وقتا وإجراءات أمنية. بالطبع ستظل وسائل نقله سرية لكن الوثائق سيكشف عنها قريبا"، مضيفا في إشارة لكثرتها "التحدث عن آلاف الوثائق سيكون تقليلا لتقديرها".
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