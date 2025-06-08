من إسرائيل... وثائق مهمّة حصلت عليها إيران هذا مضمونها

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وقال خطيب إن الوثائق تتعلق بمنشآت نووية وبعلاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى وبقدراتها الدفاعية. أعلن وزير المخابرات خطيب للتلفزيون الرسمي أنه سيتم قريبا وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها ، ووصفها بأنها "كنز دفين" سيعزز من قدرات الهجومية.وقال خطيب إن الوثائق تتعلق بمنشآت نووية وبعلاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى وبقدراتها الدفاعية.

ولم يتضح ما إذا كان التقرير مرتبطا بأنشطة قرصنة استهدفت مركزا إسرائيليا للأبحاث النووية العام الماضي، ووردت تقارير بشأنها، وقررت طهران الكشف عنها الآن وسط تصاعد التوتر حول برنامجها .



وأضاف خطيب: "نقل هذا الدفين تطلب وقتا وإجراءات أمنية. بالطبع ستظل وسائل نقله سرية لكن الوثائق سيكشف عنها قريبا"، مضيفا في إشارة لكثرتها "التحدث عن آلاف الوثائق سيكون تقليلا لتقديرها".