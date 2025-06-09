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عربي-دولي

والد إيلون ماسك في روسيا ويُشيد ببوتين... إليكم ما قاله عنه

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:11
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وصل إيرول ماسك والد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى موسكو.
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وأشاد ماسك من العاصمة الروسيّة بالرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه "قائد مثير للإعجاب، ويتمنى التعلم منه أساليب القيادة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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