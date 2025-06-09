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عربي-دولي

قصة مثيرة منذ 58 عاماً.. يوم قتلت إسرائيل 34 أميركياً!

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:53
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نشر موقع "زيتيو" الأميركي شهادة حصرية لأحد الناجين من هجوم شنته مقاتلات إسرائيلية على سفينة أميركية تسمى "يو إس إس ليبرتي" في 8 حزيران 1967.

وقال الكاتب بريم ثاكر إن ذلك الهجوم -الذي استمر نحو الساعة- أحدث 821 ثقباً في هيكل السفينة، وأدى إلى مقتل 34 فرداً من طاقمها وجرح 171 آخرين أي ثلثي الطاقم، في أعنف هجوم على سفينة أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.


وكان موريس شافر، وهو الناجي من الحادثة، قال في شهادة أدلى بها عام 2006: "تلقينا تعليمات بعدم الحديث عن الهجوم، أو مواجهة مشكلات كبيرة"، وأضاف: "أتذكر الحادثة كما لو أنها وقعت بالأمس. أوائل حزيران 1967، كانت سفينة يو إس إس ليبرتي قد أُرسلت إلى البحر المتوسط قرب شبه جزيرة سيناء المصرية لجمع المعلومات الاستخباراتية" بالتزامن مع اندلاع حرب 67".
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ويتذكر الشاهد، الذي كان يعمل فني اتصالات ومشغّل شيفرة مورس على متن السفينة، أن الطاقم رأى من الساحل المصري الدخانَ يتصاعد، وشعر بالتوتر من اقتراب المعارك، لكن الجميع أحسوا بالارتياح عندما ظهرت طائرات عسكرية تحمل نجمة داود ظنًّا منهم أنها طائرات صديقة.

ويتابع شافر أنه في يوم 8 حزيران، كان يقوم ببعض المهام مع أحد زملائه، بينما كان الآخرون يستمتعون بأشعة الشمس، وحينها وقعت الكارثة بشكل مفاجئ، حيث مرت طائرة مقاتلة على ارتفاع منخفض جدا وأطلقت النار بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأكد شافر أنه كان يعتقد في ذلك الوقت أن الهجوم من تنفيذ العرب، وذكر أنه مع استمرار الهجوم هرع وزملاؤه إلى الداخل، وبدأت الصواريخ تخترق الهيكل المعدني للسفينة وأصبح كل الطاقم الموجود في خطر.


وينقل الكاتب عن شافر قوله إن زوارق طوربيد تحمل ما بدا أنها أعلام إسرائيلية اقتربت من السفينة، مما جعل الطاقم في الأعلى يشعر بالارتياح ظناً منهم أنها جاءت للمساعدة، لكن الزوارق بدأت بإطلاق الصواريخ والقذائف على السفينة، وحينها اتضح من هو الطرف المهاجم.

وكان شافر داخل غرفة أصابها طوربيد إسرائيلي بإحدى الضربات الأكثر فتكًا في ذلك اليوم، وقال: "قُتل في الغرفة التي كنت فيها 25 شخصاً على الفور، كما بادر المهاجمون بإطلاق النار على زوارق النجاة أيضاً، ولم تتوقف الهجمات إلا بعد أكثر من ساعة. (الجزيرة نت)
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