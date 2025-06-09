نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

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قال ، الإثنين، إن "الأغلبية الساحقة تؤيد الإطاحة الكاملة بنظام "، مشددا على أنه "لن تكون هناك " في البلاد.وأضاف ، خلال كلمته في حفل تأبين لضحايا معركة "ألتالينا": "نحن في حرب وجودية ضد من يحاربوننا، وقد أطلقنا سراح الرهينة رقم 200".وتابع قائلا: "أعداؤنا في كل مكان سعداء بخلافاتنا وبمنعنا من تحقيق أهداف الحرب". (سكاي نيوز)