الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شاملة في غزة

أفادت بأنها لم تتمكن من إيصال سوى كميات محدودة من الطحين إلى ، منذ أن خففت حصارها المفروض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وأشارت الأمم المتحدة في بيان رسمي إلى أن معظم تلك المساعدات تعرضت للنهب من قبل مسلحين ومدنيين يعانون من الجوع الشديد.المتحدث باسم الأمم المتحدة، ، في ، إن المنظمة تمكنت من نقل 4600 طن من طحين القمح إلى غزة عبر ، الذي يعد نقطة الدخول الوحيدة المفتوحة من قبل السلطات .وأشار حق إلى أن منظمات الإغاثة قدرت الحاجة الفعلية بما بين 8000 و10000 طن لتوفير كيس طحين واحد لكل أسرة في القطاع، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأسواق وتقليل حالة اليأس بين السكان.وأضاف: "استولى بائسون يتضورون جوعا على معظم شحنات الطحين قبل أن تصل إلى وجهتها، وفي بعض الحالات، تعرضت الإمدادات للنهب من قبل عصابات مسلحة". (روسيا اليوم)