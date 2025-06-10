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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شاملة في غزة

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:49
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أفادت الأمم المتحدة بأنها لم تتمكن من إيصال سوى كميات محدودة من الطحين إلى قطاع غزة، منذ أن خففت إسرائيل حصارها المفروض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
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وأشارت الأمم المتحدة في بيان رسمي إلى أن معظم تلك المساعدات تعرضت للنهب من قبل مسلحين ومدنيين يعانون من الجوع الشديد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تمكنت من نقل 4600 طن من طحين القمح إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد نقطة الدخول الوحيدة المفتوحة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأشار حق إلى أن منظمات الإغاثة قدرت الحاجة الفعلية بما بين 8000 و10000 طن لتوفير كيس طحين واحد لكل أسرة في القطاع، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأسواق وتقليل حالة اليأس بين السكان.

وأضاف: "استولى بائسون يتضورون جوعا على معظم شحنات الطحين قبل أن تصل إلى وجهتها، وفي بعض الحالات، تعرضت الإمدادات للنهب من قبل عصابات مسلحة". (روسيا اليوم) 
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