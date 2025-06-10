مصدر إسرائيلي يؤكد: لا ضوء أخضر من ترامب لضرب إيران

مع تصاعد التوترات بين وإيران، والتهديدات المتبادلة، أكد مصدر إسرائيلي مطلع أن الرئيس الأميركي أوضح لرئيس الوزراء أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على قريباً.

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وكشف المصدر أن حاول إقناع بوقف المفاوضات مع الجانب دون جدوى، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء.كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو خلال اتصالهما مساء أمس الذي استمر 40 دقيقة، عدم إثارة موضوع الهجمات على مواقع إيرانية في الاعلام وعلى العلن. (العربية)