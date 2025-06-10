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عربي-دولي
مصدر إسرائيلي يؤكد: لا ضوء أخضر من ترامب لضرب إيران
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:12
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مع تصاعد التوترات بين
إسرائيل
وإيران، والتهديدات المتبادلة، أكد مصدر إسرائيلي مطلع أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أوضح لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على
إيران
قريباً.
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وكشف المصدر أن
نتنياهو
حاول إقناع
ترامب
بوقف المفاوضات
النووي
مع الجانب
الإيراني
دون جدوى، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء.
كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو خلال اتصالهما مساء أمس الذي استمر 40 دقيقة، عدم إثارة موضوع الهجمات على مواقع إيرانية في الاعلام وعلى العلن. (العربية)
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