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عربي-دولي

ترامب عن إمكانية التصالح مع ماسك: أعتقد أنني أستطيع

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:45
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لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية التصالح مع الملياردير إيلون ماسك، بعد سجال دار بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
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وفي حديثه خلال بودكاست "بود فورس وان"، قال ترامب رداً على سؤال حول احتمال المصالحة مع ماسك: "أعتقد أنني أستطيع.. لا أحمل أي ضغينة. كنت فعلاً متفاجئاً مما حدث. لقد هاجم مشروع قانون رائع.. وأظن أنه يشعر بالأسف الآن لأنه قال ذلك".

وكان ماسك قد عبّر في وقت سابق عن ندمه على بعض تغريداته التي وجهها ضد ترامب الأسبوع الماضي، بعد جدل علني نشب بينهما بسبب مشروع قانون اقترحه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، والذي دعا ماسك إلى إسقاطه.

ورد ترامب حينها معبّراً عن خيبة أمله، قائلاً إن ماسك "فعل الكثير من أجله"، فيما رأى ماسك لاحقاً أنه لعب دوراً أساسياً في وصول ترامب إلى سدة الرئاسة وفي تعزيز سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

وتصاعد التوتر بين الرجلين بعدما زعم ماسك أن اسم ترامب وارد في ملفات جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاتجار بالجنس. (روسيا اليوم)
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