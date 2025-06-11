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إقتصاد
المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
Lebanon 24
11-06-2025
|
10:52
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أصدر مصرف
سوريا
المركزي قرراً ألغى بموجبه تراخيص شركتيّ
الفاضل
والمتحدة لممارسة أعمال الصرافة.
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وذكرت صحيفة "الوطن"
السورية
، نقلا عن وثيقة، أنه تمّ تكليف
مديرية الشؤون القانونية
لدى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين. (روسيا اليوم)
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