المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة

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أصدر مصرف المركزي قرراً ألغى بموجبه تراخيص شركتيّ والمتحدة لممارسة أعمال الصرافة.وذكرت صحيفة "الوطن" ، نقلا عن وثيقة، أنه تمّ تكليف لدى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين. (روسيا اليوم)