Advertisement

إقتصاد

المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1373633-638852613025103821.jpg
Doc-P-1373633-638852613025103821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر مصرف سوريا المركزي قرراً ألغى بموجبه تراخيص شركتيّ الفاضل والمتحدة لممارسة أعمال الصرافة.
Advertisement


وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن وثيقة، أنه تمّ تكليف مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة... ما السبب؟
lebanon 24
11/06/2025 20:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش ينفذ عمليات دهم في أنحاء الضفة الغربية ضد شركات الصرافة ومالكيها الفلسطينيين
lebanon 24
11/06/2025 20:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله وتداهم بعض محلات الصرافه فيها (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/06/2025 20:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
lebanon 24
11/06/2025 20:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:09 | 2025-06-11
13:00 | 2025-06-11
12:35 | 2025-06-11
12:15 | 2025-06-11
12:00 | 2025-06-11
11:37 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24