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عربي-دولي

بعد اعتذاره.. فانس يعتقد: ماسك يريد العودة لفريق ترامب

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:39
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أعرب نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس عن اعتقاده بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يريد العودة لفريق دونالد ترامب، بعد اعتذاره.
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وأضاف للصحافيين قبيل حفل موسيقي يوم الأربعاء بمركز كنيدي: "أعتقد أن ماسك يريد العودة للانضمام لفريق ترامب".

جاء ذلك بعدما كشف أشخاص مطلعون على الأمر أن فانس، وسوزي وايلز رئيسة موظفي البيت الأبيض، دفعا ماسك لإصلاح علاقته بدونالد ترامب بعد خلاف علني بين الطرفين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. (العربية) 

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