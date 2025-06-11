بعد اعتذاره.. فانس يعتقد: ماسك يريد العودة لفريق ترامب

أعرب الأميركي جيه. دي عن اعتقاده بأن الملياردير الأميركي يريد العودة لفريق ، بعد اعتذاره.

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وأضاف للصحافيين قبيل حفل موسيقي يوم الأربعاء بمركز : "أعتقد أن يريد العودة للانضمام لفريق ".



جاء ذلك بعدما كشف أشخاص مطلعون على الأمر أن فانس، وسوزي رئيسة موظفي ، دفعا ماسك لإصلاح علاقته بدونالد ترامب بعد خلاف علني بين الطرفين، وفقا لصحيفة " " الأميركية. (العربية)



