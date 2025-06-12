هذا هو عدد النازحين قسرا في العالم

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أعلنت ، اليوم الخميس، ان عدد قسرا بسبب الحروب أو أشكال أخرى من العنف في كل أنحاء العالم بلغ 122,1 مليون شخص في نهاية شهر نيسان الماضي.ورغم أن هذا العدد أعلى مما كان عليه في نيسان الماضي، يخفي في الواقع تحسنا بفضل عودة العديد من السوريين الذين استغلوا إطاحة في كانون الأول 2024 للعودة إلى ديارهم.وبعد أكثر من عقد من الدموية، دفع انهيار النظام بعض السوريين، خاصة الذين فروا إلى ، للعودة إلى وطنهم.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين في أنحاء العالم ارتفع لمستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن يظهر استمرار هذا التوجه عندما تنشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحدث تقرير سنوي لها اليوم الخميس.(سكاي نيوز)