Advertisement

عربي-دولي

هذا هو عدد النازحين قسرا في العالم

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1373922-638853176367383400.jpg
Doc-P-1373922-638853176367383400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، ان عدد النازحين قسرا بسبب الحروب أو أشكال أخرى من العنف في كل أنحاء العالم بلغ 122,1 مليون شخص في نهاية شهر نيسان الماضي.
Advertisement

ورغم أن هذا العدد أعلى مما كان عليه في نيسان الماضي، يخفي في الواقع تحسنا بفضل عودة العديد من السوريين الذين استغلوا إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024 للعودة إلى ديارهم.

وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الدموية، دفع انهيار النظام بعض السوريين، خاصة الذين فروا إلى ألمانيا، للعودة إلى وطنهم.


وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين في أنحاء العالم ارتفع لمستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن يظهر استمرار هذا التوجه عندما تنشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحدث تقرير سنوي لها اليوم الخميس.(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
مستشفى العودة تل الزعتر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تجلي قسرا المرضى والطواقم الطبية من المستشفى
lebanon 24
12/06/2025 13:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: نحمّل الاحتلال مسؤولية الحادثة ونطالب بالكشف عن مصير المفقودين
lebanon 24
12/06/2025 13:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: فقدان مواطنين بعد توجّههم لإحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية
lebanon 24
12/06/2025 13:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا"
lebanon 24
12/06/2025 13:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:02 | 2025-06-12
06:00 | 2025-06-12
05:42 | 2025-06-12
05:30 | 2025-06-12
05:29 | 2025-06-12
05:03 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24