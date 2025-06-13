إيران.. أول تعليق من الحرس الثوري بعد مقتل قائده حسين سلامي بضربة إسرائيل

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نعى في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة فجر اليوم الجمعة، متوعدا بـ"رد حازم".وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري الإسلامي: "بقلوب مفعمة بالحزن والأسى، لاستشهاد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وعدد من مرافقيه وزملائه خلال أدائهم واجب حراسة أمن الشعب والبلاد، إثر العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، فجر الجمعة على مقر قيادة الحرس الثوري، نتقدم بالتعازي والتبريكات إلى قائد الإسلامية، الإمام الخامنئي، والأسر الكريمة لهذا الشهيد الشامخ وسائر في الحرس والتعبئة وعموم الشعب ".وأضاف البيان: "كان اللواء سلامي، من أبرز في الثورة الإسلامية، ورجل جهاد في المجالات العلمية والثقافية والأمنية والعسكرية، حاضرا في جميع الميادين بروح مخلصة وحكيمة".وتابع: "رغم هذه الجريمة الشنيعة، وضمن التأكيد للشعب الإيراني على الحفاظ على الهدوء العام، تطمئن قيادة الحرس الثوري الإسلامي، بأنها إلى جانب القوات المسلحة الأخرى ومجاهدي الأمة الإسلامية المخلصين، على أهبة الاستعداد للرد ردا حازما وقاسيا على عدوان العدو الصهيوني".وختم البيان: "لقد تم الأخذ بنظر الاعتبار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ارتكاب الجرائم ومواجهة وقوع مثل هذه الحوادث والوقائع ، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بتفاصيل عمليات العدو الإجرامية والإجراءات المضادة التي سيتم اتخاذها".