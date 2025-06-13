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عربي-دولي

إيران.. أول تعليق من الحرس الثوري بعد مقتل قائده حسين سلامي بضربة إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:00
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نعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة فجر اليوم الجمعة، متوعدا إسرائيل بـ"رد حازم".
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وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري الإسلامي: "بقلوب مفعمة بالحزن والأسى، لاستشهاد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وعدد من مرافقيه وزملائه خلال أدائهم واجب حراسة أمن الشعب والبلاد، إثر العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، فجر الجمعة على مقر قيادة الحرس الثوري، نتقدم بالتعازي والتبريكات إلى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، والأسر الكريمة لهذا الشهيد الشامخ وسائر الشهداء في الحرس والتعبئة وعموم الشعب الإيراني".

وأضاف البيان: "كان اللواء سلامي، من أبرز القادة في الثورة الإسلامية، ورجل جهاد في المجالات العلمية والثقافية والأمنية والعسكرية، حاضرا في جميع الميادين بروح مخلصة وحكيمة".

وتابع: "رغم هذه الجريمة الشنيعة، وضمن التأكيد للشعب الإيراني على الحفاظ على الهدوء العام، تطمئن قيادة الحرس الثوري الإسلامي، بأنها إلى جانب القوات المسلحة الأخرى ومجاهدي الأمة الإسلامية المخلصين، على أهبة الاستعداد للرد ردا حازما وقاسيا على عدوان العدو الصهيوني".

وختم البيان: "لقد تم الأخذ بنظر الاعتبار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ارتكاب الجرائم ومواجهة وقوع مثل هذه الحوادث والوقائع منذ فترة، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بتفاصيل عمليات العدو الإجرامية والإجراءات المضادة التي سيتم اتخاذها".
سارعت إيران، صباح اليوم الجمعة، بتعيين قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني ورئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفا للقائدين العسكريين اللذين قتلا في الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة.

فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم تعيين الجنرال أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لحسين سلامي، الذي قضى بالهجوم الإسرائيلي.

واللواء أحمد وحيدي عمل في السابق قائدا لفيلق القدس، ووزيرًا للدفاع، وهو شخصية بارزة في المؤسسة الأمنية الإيرانية، وله خبرة في هذا المجال منذ عقود.

كذلك أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بتعيين الأدميرال حبيب الله سياري رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
 
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