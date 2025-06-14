هجمات إسرائيليّة جديدة على إيران... وتهديد يطال خامنئي: طهران ستحترق

عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مصافي تكرير النفط في تبريز بمحافظة أذربيجان بإيران. pic.twitter.com/NnyiMTiIw6
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 14, 2025
عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مصافي تكرير النفط في تبريز بمحافظة أذربيجان بإيران. pic.twitter.com/NnyiMTiIw6
رويترز عن وكالات أنباء إيرانية: انفجار في قاعدة عسكرية بمحافظة كرمانشاه الغربية وتصاعد دخان كثيف pic.twitter.com/WIHsCspzZB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 14, 2025
رويترز عن وكالات أنباء إيرانية: انفجار في قاعدة عسكرية بمحافظة كرمانشاه الغربية وتصاعد دخان كثيف pic.twitter.com/WIHsCspzZB