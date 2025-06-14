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عربي-دولي

هجمات إسرائيليّة جديدة على إيران... وتهديد يطال خامنئي: طهران ستحترق

Lebanon 24
14-06-2025 | 05:04
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شنّت إسرائيل هجوماً جديداً على إيران، واستهدفت مصافي تكرير النفط في مدينة تبريز في محافظة أذربيجان.
 
 
أما مركز العلاقات العامة لمصفاة تبريز، فقال إنّ "التقارير المتداولة عن هجوم إسرائيلي على المصفاة عارية عن الصحة".
 
 
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وأفادت وكالة "فارس" عن دويّ إنفجارات في خرم آباد وكرمانشاه ولورستان.
 
 
وأشارت وكالة أنباء "مهر" إلى انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية في محافظة كرمانشاه.
 
 
 
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة، عن مقتل شخصين في هجوم إسرائيليّ على موقع للصواريخ في أسدآباد غرب إيران.
 
 
وأضافت أنّ الدفاعات الجويّة اعترضت 4 طائرات مُسيّرة إسرائيلية في خرم آباد.
 
 
أما مسؤول عسكري إسرائيليّ، فقال إنّ "موقعيّ أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة".
 
 
هيئة الأركان العامة الإيرانية
 
 
كشفت هيئة الأركان العامة الإيرانية، أنّ معاون شؤون الاستخبارات ومعاون شؤون العمليات في هيئة الأركان قُتِلا جراء العدوان الإسرائيليّ.
 
 
إعتقالات
 
 
وأعلنت إيران أنّها قامت باعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد، بتهمة التخابر مع إسرائيل.
 
 
كاتس
 
 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "إذا واصل المرشد الإيرانيّ علي خامنئي أوامره بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، فإنّ طهران ستحترق".
 
 
 
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