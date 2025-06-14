هجمات إسرائيليّة جديدة على إيران... وتهديد يطال خامنئي: طهران ستحترق

شنّت هجوماً جديداً على ، واستهدفت مصافي تكرير في مدينة تبريز في محافظة أذربيجان.

أما مركز العلاقات العامة لمصفاة تبريز، فقال إنّ "التقارير المتداولة عن هجوم إسرائيلي على المصفاة عارية عن الصحة".

عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مصافي تكرير النفط في تبريز بمحافظة أذربيجان بإيران. pic.twitter.com/NnyiMTiIw6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 14, 2025 Advertisement

وأفادت وكالة "فارس" عن دويّ إنفجارات في خرم آباد وكرمانشاه ولورستان.

وأشارت وكالة أنباء "مهر" إلى انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية في محافظة كرمانشاه.

عن وكالات أنباء إيرانية: انفجار في بمحافظة كرمانشاه الغربية وتصاعد دخان كثيف pic.twitter.com/WIHsCspzZB — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 14, 2025

وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة، عن مقتل شخصين في هجوم إسرائيليّ على موقع للصواريخ في أسدآباد غرب إيران.

وأضافت أنّ الدفاعات الجويّة اعترضت 4 طائرات مُسيّرة إسرائيلية في خرم آباد.

أما مسؤول عسكري إسرائيليّ، فقال إنّ "موقعيّ أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة".

هيئة الأركان العامة

كشفت هيئة الأركان العامة الإيرانية، أنّ معاون شؤون الاستخبارات ومعاون شؤون العمليات في هيئة الأركان قُتِلا جراء العدوان الإسرائيليّ.

إعتقالات

وأعلنت إيران أنّها قامت باعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد، بتهمة التخابر مع إسرائيل.

كاتس

وقال يسرائيل كاتس، "إذا واصل المرشد الإيرانيّ أوامره بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، فإنّ ستحترق".