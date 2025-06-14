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عربي-دولي

مسؤول عسكريّ إسرائيليّ: هذه هي الجبهة الرئيسيّة الآن

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:06
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قال مسؤول عسكريّ إسرائيليّ، إنّ "جبهة غزة أصبحت ثانويّة، وإيران هي الساحة الرئيسية لإسرائيل".
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وأضاف المسؤول الإسرائيليّ لصحيفة "هآرتس"، إنّ "طائرات سلاح الجوّ اهاجمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 150 هدفاً".
 
 
 
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