مسؤول عسكريّ إسرائيليّ: هذه هي الجبهة الرئيسيّة الآن

قال مسؤول عسكريّ إسرائيليّ، إنّ " أصبحت ثانويّة، وإيران هي لإسرائيل".

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وأضاف المسؤول الإسرائيليّ لصحيفة "هآرتس"، إنّ "طائرات سلاح الجوّ اهاجمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 150 هدفاً".