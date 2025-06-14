مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا

Advertisement

نقلت صحيفة " " عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المرشد ليس محظوراً من الاستهداف في إطار حملتها المكثفة على ".وأضاف المسؤول، رداً على سؤال من " جورنال" في مقابلة، أن " لا تستبعد أي أهداف محتملة في إيران بما في ذلك المرشد ".