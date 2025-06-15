باكستان تتخذ قراراً خطيراً.. هل تنضمّ الى ايران في مواجهة إسرائيل عسكرياً؟

Advertisement

افادت وكالة "مهر" للأنباء بأن ، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قرار يدعم في مواجهة الهجمات على المنشآت والبنى التحتية.ووفقاً للوكالة، صادق المجلس على المشروع الذي تم عرضه على بهدف "دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية".