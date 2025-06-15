Advertisement

عربي-دولي

باكستان تتخذ قراراً خطيراً.. هل تنضمّ الى ايران في مواجهة إسرائيل عسكرياً؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1376244-638856084983507651.png
Doc-P-1376244-638856084983507651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت وكالة "مهر" للأنباء بأن مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قرار يدعم إيران في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على المنشآت والبنى التحتية.
Advertisement

ووفقاً للوكالة، صادق المجلس على المشروع الذي تم عرضه على أعضاء المجلس بهدف "دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية".
مواضيع ذات صلة
ترامب في تصريح خطير: إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران!
lebanon 24
15/06/2025 21:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تؤكد تضامنها الكامل مع إيران فى مواجهة الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
15/06/2025 21:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران بطيئة في اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
15/06/2025 21:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تتخذ قرارًا عقابيًا غير مسبوق ضد "نيكولا ساركوزي"!
lebanon 24
15/06/2025 21:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:35 | 2025-06-15
14:33 | 2025-06-15
14:21 | 2025-06-15
13:18 | 2025-06-15
13:14 | 2025-06-15
13:10 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24