جهود الوساطة لوقف الحرب مع إيران بدأت.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

أكد مسؤول كبير في ، اليوم الأحد، أن "جهود الوساطة بدأت خلف الكواليس".

Advertisement

وأوضح المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد حتى الآن أي مقترح ملموس لوقف إطلاق النار مع "، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت " .



كما أضاف أنه عمليا لا يوجد ضغط حقيقي على لوقف إطلاق النار: "لدينا المزيد من المفاجآت، ولدينا تصميم كبير".



"قريباً ستتوصلان إلى السلام"

جاء ذلك، بعدما قال الرئيس الأميركي، ، اليوم ،إن إسرائيل وإيران ستتوصلان قريبا إلى السلام.



وقال في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، يجري الآن الكثير من الاتصالات والاجتماعات.



كما أضاف أنه يفعل الكثير للدفع في هذا الإطار، كما فعل مع باكستان والهند.



وفي مقابلة مع شبكة "أي بي سي"، اعتبر ترامب أنه من الممكن أن تتدخل أميركا في الصراع بين إسرائيل وإيران. وقال "من الممكن أن ننخرط في النزاع بين البلدين، لكن بلادنا "ليست منخرطة في الوقت الراهن".

وردا على سؤال حول إمكان تأدية دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل قال ترامب إن "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأجرى الرئيسان السبت مكالمة هاتفية وكان "التصعيد الخطير في " محورها، بحسب ما أفاد الكرملين.



بدوره، رد مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في منشور على منصة إكس، على منشور ترامب اليوم الأحد وقال إن بوسع أن تلعب "دورا رئيسيا" في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران.



في السياق ذاته، قال مسؤولين بالبيت الأبيض اليوم، إن ترامب ما زال يحاول استئناف المحادثات مع إيران، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".



ودعا ترامب إيران الجمعة إلى إبرام اتفاق مع بشأن برنامجها ، فيما كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، الأحد، في سلطنة عمان، لكن مسقط أعلنت السبت إلغاءها، فيما اتهمت طهران إسرائيل بعرقلتها.



واعتبرت إيران أن لا جدوى حاليا من المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم ناصر كنعاني "ما دام الكيان الصهيوني يواصل هجماته فإن المشاركة في محادثات مع أكبر داعم وشريك له (الولايات المتحدة) لا معنى لها".