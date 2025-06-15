جهود الوساطة لوقف الحرب مع إيران بدأت.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

وأوضح المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد حتى الآن أي مقترح ملموس لوقف إطلاق النار مع إيران
"، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية
.
كما أضاف أنه عمليا لا يوجد ضغط حقيقي على إسرائيل
لوقف إطلاق النار: "لدينا المزيد من المفاجآت، ولدينا تصميم كبير".
"قريباً ستتوصلان إلى السلام"
جاء ذلك، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب
، اليوم ،إن إسرائيل وإيران ستتوصلان قريبا إلى السلام.
وقال في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، يجري الآن الكثير من الاتصالات والاجتماعات.
كما أضاف ترامب
أنه يفعل الكثير للدفع في هذا الإطار، كما فعل مع باكستان والهند.
وفي مقابلة مع شبكة "أي بي سي"، اعتبر ترامب أنه من الممكن أن تتدخل أميركا في الصراع بين إسرائيل وإيران. وقال "من الممكن أن ننخرط في النزاع بين البلدين، لكن بلادنا "ليست منخرطة في الوقت الراهن".
وردا على سؤال حول إمكان تأدية الرئيس الروسي
دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل قال ترامب إن فلاديمير بوتين
"مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأجرى الرئيسان السبت مكالمة هاتفية وكان "التصعيد الخطير في الشرق الأوسط
" محورها، بحسب ما أفاد الكرملين.
بدوره، رد مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في منشور على منصة إكس، على منشور ترامب اليوم الأحد وقال إن بوسع روسيا
أن تلعب "دورا رئيسيا" في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران.
في السياق ذاته، قال مسؤولين بالبيت الأبيض اليوم، إن ترامب ما زال يحاول استئناف المحادثات مع إيران، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
ودعا ترامب إيران الجمعة إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة
بشأن برنامجها النووي
، فيما كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، الأحد، في سلطنة عمان، لكن مسقط أعلنت السبت إلغاءها، فيما اتهمت طهران إسرائيل بعرقلتها.
واعتبرت إيران أن لا جدوى حاليا من المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
ناصر كنعاني "ما دام الكيان الصهيوني يواصل هجماته فإن المشاركة في محادثات مع أكبر داعم وشريك له (الولايات المتحدة) لا معنى لها".