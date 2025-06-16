ما هي أبرز المواقع التي استهدفتها إيران في إسرائيل؟

تتعرض لأعنف الموجات الهجومية منذ تصاعد الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، حيث أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مستهدفة مواقع عسكرية وبنية تحتية.

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ووفقا للمعلومات فقد شملت الضربات الإيرانية أهدافا حساسة داخل العمق ، أبرزها مقر في الكرية، الذي تعرض لضربة مباشرة بصاروخ باليستي أدى إلى أضرار في محيط المجمع الأمني.

كما استهدف للعلوم في مدينة رهفوت، وهو من أبرز المؤسسات البحثية ، بصواريخ دقيقة أصابت مختبرات ومبان علمية، وسط تكتم رسمي على طبيعة الخسائر.



وطال القصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية قرب ، وامتد ليصل إلى مناطق حيوية في ، بينها مصنع الأمونيا ومحطة توليد الكهرباء، واندلع حريق ضخم في مجمع مصفاة بزان للنفط في مدينة حيفا، بعد إصابته بسلسلة ضربات صاروخية طالت أيضا خطوط أنابيب الطاقة المجاورة. وقد شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من الموقع لساعات متواصلة.



وفي مدينة ، سقط صاروخ على مبنى سكني، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، بحسب المصادر الطبية.



وفي رمات غان، تهدّم مبنى سكني بالكامل نتيجة ضربة صاروخية، كما تضررت منازل مجاورة، وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.



كما شهدت ريشون لتسيون قصفا استهدف منزلين سكنيين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما سقط العديد من الجرحى جراء الانفجار. (روسيا اليوم)