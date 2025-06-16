تحذير من الشرطة الإيرانية للمواطنين الإيرانيين.. هذه تفاصيله

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أصدرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرات وتعليمات للمواطنين بشأن كيفية التعرف على منازل الجماعات الإرهابية، داعية إلى الإبلاغ عنها عند الاشتباه.وأوضحت الشرطة في بيانها مجموعة من المؤشرات التي قد تدل على وجود نشاط إرهابي، أبرزها: تردد شبان غالباً من الرجال، إلى المنزل بشكل مستمر دون وجود عائلات أو نساء وأطفال، إلى جانب ملاحظة كميات نفايات غير معتادة، استخدام سيارات من طراز نيسان، شاحنات هايلوكس، أو شاحنات قديمة، بقاء الستائر مغلقة بشكل دائم في هذه المنازل، ظهور حركة متكررة وظلال ليلاً داخل المنزل، والاستخدام المفرط للكمامات والنظارات حتى في ظروف لا تستدعي ذلك، إضافة إلى سلوك غير طبيعي لدى القادمين الجدد إلى الحي.ودعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط يثير الشبهات. (روسيا اليوم)