إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان طهران: سنُهاجم قريباً

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ "إنذاراً عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في ".

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وقال أدرعي: "في الساعات المقبلة سيعمل الجيش الاسرائيلي في المنطقة وفق ما عمل في الايام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام ".



وأضاف: "من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة. تواجدكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".