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إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان طهران: سنُهاجم قريباً

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:34
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ "إنذاراً عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في طهران".
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وقال أدرعي: "في الساعات المقبلة سيعمل الجيش الاسرائيلي في المنطقة وفق ما عمل في الايام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة. تواجدكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".
 
 
 
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