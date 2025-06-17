الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيّرتين أوكرانيتين فوق موسكو

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قال رئيس بلدية في وقت مبكر من الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقها للعاصمة الروسية.وكتب على تيلغرام أن أطقم الطوارئ تعمل على فحص الشظايا في الموقعين اللذين سقطت فيها الطائرتان.وتبادلت وروسيا القصف بالمسيرات في الأسابيع الماضية. واستهدفت عشرات الطائرات المسيرة موسكو والمنطقة المحيطة بها.