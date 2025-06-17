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عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيّرتين أوكرانيتين فوق موسكو

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:00
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قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقها للعاصمة الروسية.
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وكتب على تيلغرام أن أطقم الطوارئ تعمل على فحص الشظايا في الموقعين اللذين سقطت فيها الطائرتان.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا القصف بالمسيرات في الأسابيع الماضية. واستهدفت عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة موسكو والمنطقة المحيطة بها.
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