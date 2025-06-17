ترامب: إيران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي

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وقال لمراسل شبكة "CBS" إن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، آملا في على البرنامج النووي . بعد مغادرته اجتماعات مجموعة السبع، شدد الرئيس الأميركي على رغبته في "نهاية حقيقية" للمشكلة النووية مع وإنها يجب أن تتخلى عن برنامجها بشكل كامل ونهائي.وقال لمراسل شبكة "CBS" إن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، آملا في على البرنامج النووي .

وحول الهجمات ، قال ترامب خلال مغادرته كندا في منتصف ليل الاثنين بعد مشاركته في قمة دول مجموعة السبع "أتوقع عدم تخفيف لهجماتها على إيران"، مشدداً على أنه لم يقل إنه يسعى لوقف النار بين إيران وإسرائيل.



وعن إمكانية مساعدة وكوريا الشمالية لإيران في مواجهاتها مع إسرائيل، قال ترامب: "لا دلائل على مساعدة روسيا أو لإيران"، لافتاً إلى أن إيران تعلم جيدا أن أميركا سترد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعبها.



وردا على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو جيه.دي للقاء مسؤولين إيرانيين، قال ترامب "ربما".



ونقل المراسل عنه قوله "الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي". (العربية)