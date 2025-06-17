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عربي-دولي

ترامب: إيران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:19
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بعد مغادرته اجتماعات مجموعة السبع، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رغبته في "نهاية حقيقية" للمشكلة النووية مع إيران وإنها يجب أن تتخلى عن برنامجها النووي بشكل كامل ونهائي.
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وقال ترامب لمراسل شبكة "CBS" إن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، آملا في القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
 
وحول الهجمات الإسرائيلية، قال ترامب خلال مغادرته كندا في منتصف ليل الاثنين بعد مشاركته في قمة دول مجموعة السبع "أتوقع عدم تخفيف إسرائيل لهجماتها على إيران"، مشدداً على أنه لم يقل إنه يسعى لوقف النار بين إيران وإسرائيل.

وعن إمكانية مساعدة روسيا وكوريا الشمالية لإيران في مواجهاتها مع إسرائيل، قال ترامب: "لا دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران"، لافتاً إلى أن إيران تعلم جيدا أن أميركا سترد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعبها.

وردا على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين، قال ترامب "ربما".

ونقل المراسل عنه قوله "الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي". (العربية) 
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