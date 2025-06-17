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عربي-دولي

ضربة في العمق الإسرائيلي.. هكذا أعلن الحرس الثوري استهداف "الموساد"

Lebanon 24
17-06-2025 | 05:40
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أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم استهدف مواقع استخباراتية وعسكرية إسرائيلية في قلب تل أبيب، بينها مركز تابع لوحدة الاستخبارات العسكرية "أمان" وآخر مرتبط بجهاز "الموساد".
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وأوضح الحرس الثوري في بيان رسمي، أن "قواته الجوفضائية نفذت عملية نوعية ومحورية، تمكنت خلالها من اختراق أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، واستهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الاحتلال الصهيوني".

وأضاف البيان أن "مركز التخطيط لعمليات الاغتيال والأعمال التخريبية التابع للموساد في تل أبيب اندلعت فيه النيران نتيجة الضربة، وما زال يحترق".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم استهدف بدقة قاعدة "غيليلوت" العسكرية الواقعة شمال تل أبيب، والتي تضم مقر وحدة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة "8200".
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