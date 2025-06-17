ضربة في العمق الإسرائيلي.. هكذا أعلن الحرس الثوري استهداف "الموساد"

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أعلن الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم استهدف مواقع استخباراتية وعسكرية إسرائيلية في قلب ، بينها مركز تابع لوحدة الاستخبارات العسكرية "أمان" وآخر مرتبط بجهاز " ".وأوضح في بيان رسمي، أن "قواته الجوفضائية نفذت عملية نوعية ومحورية، تمكنت خلالها من اختراق المتطورة، واستهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش ".وأضاف البيان أن "مركز التخطيط لعمليات الاغتيال والأعمال التخريبية التابع للموساد في تل أبيب اندلعت فيه النيران نتيجة الضربة، وما زال يحترق".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم استهدف بدقة قاعدة "غيليلوت" العسكرية الواقعة شمال تل أبيب، والتي تضم مقر الشهيرة "8200".