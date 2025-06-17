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عربي-دولي

الأضرار كبيرة جدّاً... موقع يتحدّث عن الضربة الإيرانيّة على "العقل العلمي العسكري" في إسرائيل

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ موقع "ذي ماركر" الإسرائيليّ قال إنّ "عدداً من مباني معهد "وايزمان" للعلوم في تل أبيب، والذي يوصف بـ"العقل العلمي العسكري في إسرائيل"، تضرّرت بشكل مباشر، نتيجة الصاروخ الإيراني الذي استهدف المعهد أول أمس".
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وكشف الموقع الإسرائيلي أنّ "أحد هذه المباني، الذي كان يُستخدم كمختبرات بحث في مجالات الأحياء، والكيمياء الحيوية، وعلوم الحياة، احترق بالكامل".

وتابع: "وقعت الإصابة خلال الليل، حين لم يكن معظم الموظفين والباحثين داخل المباني. الصور التي نُشرت في وقت لاحق من اليوم كشفت حجم الدمار: جدران محترقة، نوافذ محطّمة، أسلاك كهرباء مكشوفة، ومياه نتيجة جهود الإطفاء".

وقدّر الموقع أنّ الضربة لمعهد وايزمان "لم تكن عشوائية، بل وُجِّهت إلى مؤسسة تُعدّ بنظر كثيرين من أبرز رموز التفوّق العلمي والتكنولوجي الإسرائيلي. ويساهم في مجالات أمنية وعسكرية، مثل الفيزياء، والتقنيات الحيوية، والذكاء الاصطناعي".
 
ونقل الموقع عن عدد من الباحثين العاملين في المعهد مشاهداتهم لحجم الدمار والأضرار، حيث يقول البروفيسور ألداد تساحور، وهو باحث مخضرم في قسم الأحياء الجزيئية للخلية: "أنا أعيش في المعهد، هذا بيتي منذ 22 عاماً. بعد ربع ساعة من الانفجار بدأت تصل صور. ترى مبنى المختبر الخاصّ بك يحترق، ولا تصدّق. لاحقاً فهمت أنه لم يعدّ لدينا مختبر".
وقال إنه خرج في الصباح ليرى ما تبقّى، ووصف مشاهداته بالقول: "ثلاثة طوابق انهارت بالكامل. لا أثر لشيء. كلّ التاريخ، والعلم، والصور، والتذكارات كلّ شيء كان هناك. كلّ شيء مُحي".

وتعرّض أيضاً مختبر البروفيسور عيرن سيغل من قسم علوم الحاسوب، لضربة مباشرة.
 
ويقول سيغل وزملاؤه الذين يعملون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي: "كلّ شيء دُمّر في لحظة واحدة".

وبحسب سيغل، فإنّ معدات بملايين الدولارات تضرّرت من جرّاء جهود الإطفاء، ولا يعرف أحد بعد ما إذا كان بالإمكان إصلاحها. (الميادين)
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