قبل انعقاد قمة عالمية مهمة.. إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالتين مشفرتين

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بثت محطة الراديو UVB-76 العسكرية الروسية، في 16 حزيران رسالتين مشفرتين جديدتين تزامنا مع انعقاد قمة .وظهرت الرسالة الأولى الساعة 13:20 بتوقيت كتكرار لرسالة سابقة مع تغيير مجموعة التعريف (خمسة أرقام في البداية) НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915.أما الرسالة الثانية فبُثت الساعة 14:58 ونصها: "НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500". ويظل معنى هذه الرسائل والجهة التي تتلقاها غير معلنين كالعادة.وأفادت بذلك قناة "UVB-76 Logs" الروسية على " " المتتبعة لنشاط المحطة التي تعمل منذ 1975 على مدار الساعة، حيث غالبا ما تبث إشارات رتيبة حصلت بسببها على لقب "الطنّانة" لدى هواة الراديو واستخبارات ، مع رسائل صوتية متقطعة بالروسية تضم أرقاما وكلمات غامضة مثل "سيفوشليوب".وتشير تقارير " " إلى ارتباط UVB-76 بنظام آلي للضربة النووية الجوابية "بيريميتر" يعرف باسم "اليد الميتة"، مما أكسبها لقب "راديو يوم ".وبدأ بث هذه المحطة الإذاعية الغامضة في الانقطاع فقط منذ أوائل عام 1990، وأطول فترة توقف استمرت يوما كاملا، وكان ذلك في 5 يونيو 2010.