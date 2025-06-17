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عربي-دولي

الإمارات تُعفي الإيرانيين من غرامات تأخير المغادرة مراعاةً للظروف الاستثنائية

Lebanon 24
17-06-2025 | 12:45
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تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، إعفاء رعايا إيران المتواجدين داخل الدولة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في مغادرة الدولة سواء كانوا من فئة المقيمين أو القادمين للدولة بمقتضى تأشيرة دخول أيا كان نوعها.
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يأتي هذا الإجراء استجابة للظرف الاستثنائي الذي تشهده المنطقة وتخفيفا على هذه الفئة التي تعذر عليها العودة إلى موطنها، نظرا لإغلاق المجال الجوي وتعليق رحلات الطيران.

وإذ تؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التزامها نحو مراعاة البعد الإنساني وتوفير الدعم الكامل للمقيمين والزائرين لأرض الإمارات، فإنها تدعو الفئة المشمولة بهذا الإعفاء إلى التسجيل عبر منصة الخدمات الذكية أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين في الدولة. (سكاي نيوز)
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