ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران

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وأشار ثلاثة مسؤولين أميركيين إلى أن "الرئيس سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في بالبيت الأبيض في الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لاتخاذ قرارات بشأن السياسة الأميركية تجاه الحرب بين وإيران".