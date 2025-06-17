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ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:45
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ذكرت وكالة "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع لفريق الأمن القومي الخاص به اليوم، لاتخاذ قرارات بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران.
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وأشار ثلاثة مسؤولين أميركيين إلى أن "الرئيس سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لاتخاذ قرارات بشأن السياسة الأميركية تجاه الحرب بين إسرائيل وإيران".
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