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عربي-دولي

بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:58
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ماهر الأسد لأول مرة بعد سقوط شقيقه، الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك أثناء وجوده في مقهى بمدينة موسكو.
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