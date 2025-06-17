بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)

شوهد ماهر الاسد بكافي
المقهى الذي يمتلك نفس الملامح والديكور
العنوان هو:
Пресненская наб. 2
(بالروسية: شارع بريسنينسكايا، رقم 2)
المكان قريب من محطة المترو Деловой центр (ديلوفوي تسينتر)، ويقع داخل مركز التسوق "Афимолл Сити" في منطقة موسكو-سيتي.#سوريا pic.twitter.com/JWhAiPmalo
— نور حلبي (@NoorHalabi95) June 17, 2025
شوهد ماهر الاسد بكافي
المقهى الذي يمتلك نفس الملامح والديكور
العنوان هو:
Пресненская наб. 2
(بالروسية: شارع بريسنينسكايا، رقم 2)
المكان قريب من محطة المترو Деловой центр (ديلوفوي تسينتر)، ويقع داخل مركز التسوق "Афимолл Сити" في منطقة موسكو-سيتي.#سوريا pic.twitter.com/JWhAiPmalo