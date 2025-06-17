بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)

شوهد ماهر بكافي



المقهى الذي يمتلك نفس الملامح والديكور



العنوان هو:

Пресненская наб. 2

(بالروسية: شارع بريسنينسكايا، رقم 2)



المكان قريب من Деловой центр (ديلوفوي تسينتر)، ويقع داخل مركز التسوق "Афимолл Сити" في منطقة موسكو-سيتي.#سوريا pic.twitter.com/JWhAiPmalo