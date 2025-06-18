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عربي-دولي

هجوم روسي "أكثر دموية" هذا العام.. أوكرانيا تعلن الحداد بعد تحول مبنى سكني بكامله الى انقاض

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:32
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سوت روسيا جزءا من مبنى سكني في كييف بالأرض يوم الثلاثاء في أعنف هجوم لها على العاصمة الأوكرانية هذا العام، إذ قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 151 جراء إطلاق وابل كبير من مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ.
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وأعلن مسؤولون أوكرانيون يوم حداد على أرواح ضحايا ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه أحد أفظع الهجمات على العاصمة خلال الحرب. وقالت السلطات إن 16 شخصا قتلوا في كييف واثنان في أوديسا.

وقال زيلينسكي “مثل هذه الهجمات إرهاب محض. يتعين على العالم كله والولايات المتحدة وأوروبا الرد كما يرد المجتمع المتحضر على الإرهابيين. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يفعل هذا فقط لأنه قادر على تحمل تكاليف استمرار الحرب”.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 440 مسيرة و32 صاروخا على كييف.

وأبلغ الرئيس الأوكراني قمة مجموعة السبع في كندا بأن الهجوم أثبت مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية.

وقال في تصريحات نشرت على تيليجرام “إنها مسألة حياة أو موت… يجب أن نستمر في استلام أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، وأن نتجه نحو توطين الإنتاج في أوكرانيا”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إن هذا الهجوم هو الأكثر دموية هذا العام على كييف ويؤكد مخاطر استخدام مثل هذه الأسلحة في المدن الكبرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صواريخ جوية وبرية وبحرية وطائرات مسيرة لضرب “أهداف تابعة للقطاع الصناعي العسكري في أوكرانيا” في منطقة كييف ومقاطعة زابوريجيا بجنوب البلاد.
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