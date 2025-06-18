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بعد أسرهم... إيران ستبث اعترافات طيّارين إسرائيليين قريباً!

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:15
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن التلفزيون الإيراني سيبثقريباً اعترافات الطيارين الإسرائيليين الذين كانوا على متن طائرات "إف 35" وأسرتهم القوات الإيرانية بعد إسقاط طائراتهم الحربية بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية.
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وأعلن المحافظ الخاص لورامين حسين عباسي "تدمير طائرة معادية حول المدينة في جنوب شرق طهران"، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".

وأفادت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات إف-35 الإسرائيلية التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا.

وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على التلفزيون الوطني لكشف تفاصيل العملية. 

ويوم 13 حزيران الحالي، ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.
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