بعد أسرهم... إيران ستبث اعترافات طيّارين إسرائيليين قريباً!

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وأعلن المحافظ الخاص لورامين "تدمير طائرة معادية حول المدينة في "، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".وأفادت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا.وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على لكشف تفاصيل العملية.ويوم 13 حزيران الحالي، ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.