في إيران.. تعرفوا إلى أبرز منشأة نووية "محصنة جداً"!

حذّر مسؤول سابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية من التداعيات الكارثية لاستهداف المنشآت النووية ، على الناس والحياة البشرية.

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وفي حديث عبر قناة " "، قال الرئيس السابق لمكتب التحقق وسياسة الأمن في ، طارق رؤوف، إن تفاعل اليورانيوم المخصب مع الماء والهواء يتحول إلى مادة تؤدي إلى حرق البشرة وأحشاء الإنسان، ما يجعله يحتاج إلى ملابس خاصة تحمي الجسم.

واستبعد أن تنجح الأميركية وإسرائيل في استهداف منشأة فوردو في جنوب ، والتي تقع في مكان عميق (أكثر من 80 مترا تحت الأرض).

وذكر أنَّ هناك احتمالية أن تنجو المنشأة حتى لو تم قصفها بالقنابل الكبيرة التي تستخدم لاختراق الأماكن المحصنة، لكنه رجح أن يتم قصف مداخل المنشأة التي قال إنه يوجد بها نحو 4 آلاف من أجهزة الطرد المركزي.

كذلك، استبعد رؤوف حدوث أضرار على الناس، باعتبار أن المنشأة موجودة في منطقة غير مأهولة بالسكان، وسيكون الضرر على العمال ومن هم قريبون من المكان.

وتشكل المنشأة تحدياً أمام الاستهدافات التي تسعى إلى إنهاء البرنامج ، وذلك بسبب موقعها الحصين في عمق جبال منطقة فوردو، مما يجعلها عصية على التدمير عبر الهجمات الجوية التقليدية. (الجزيرة نت)