بصاروخ "سطح جو".. إيران تستهدف طائرة حربية إسرائيلية وتل أبيب تقر

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أكد الجيش ، اليوم الأربعاء، أن طائرة حربية تابعة له تعرضت لإطلاق صاروخ سطح جو من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.وبحسب ما أورد الجيش فقد تم "إطلاق صاروخ سطح-جو على طائرة تابعة للقوات الجوية يتم التحكم بها عن بعد وسقوطه في المجال الجوي ولم تقع إصابات".وكان الجيش الإيراني قد أعلن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز ، في منطقة جنوب العاصمة .وقال قائمقام منطقة ورامين ، في تصريح نقلته الرسمية (إرنا)، إن المقاتلة تحطمت ودمرت في محيط ورامين.وأكد عباسي، أن وحدات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث، لكنه لم يورد أي معلومات عن مصير قائد الطائرة.وبحسب مصادر إيرانية، تم إسقاط ثلاث طائرات حربية إسرائيلية منذ بدء شن عملياتها العسكرية ضد في 13 حزيران الجاري.(سكاي نيوز)