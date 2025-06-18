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عربي-دولي

بصاروخ "سطح جو".. إيران تستهدف طائرة حربية إسرائيلية وتل أبيب تقر

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:48
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة حربية تابعة له تعرضت لإطلاق صاروخ سطح جو من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.
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وبحسب ما أورد الجيش فقد تم "إطلاق صاروخ سطح-جو على طائرة تابعة للقوات الجوية يتم التحكم بها عن بعد وسقوطه في المجال الجوي الإيراني ولم تقع إصابات".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-35، في منطقة جنوب العاصمة طهران.
وقال قائمقام منطقة ورامين حسين عباسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن المقاتلة تحطمت ودمرت في محيط ورامين.

وأكد عباسي، أن وحدات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث، لكنه لم يورد أي معلومات عن مصير قائد الطائرة.

وبحسب مصادر إيرانية، تم إسقاط ثلاث طائرات حربية إسرائيلية منذ بدء إسرائيل شن عملياتها العسكرية ضد إيران في 13 حزيران الجاري.(سكاي نيوز)
 
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