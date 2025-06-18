هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟

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قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجمات أخرت قدرات صنع سلاح نووي فعال لبضعة أشهر فقط.وتشن ضربات في أنحاء منذ 13 حزيران، مستهدفة المنشآت النووية والعسكرية ومرافق الطاقة، ونجحت خلالها في قتل أكثر من 10 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، وقضت على جزء كبير من القيادة العسكرية ، وهاجمت أجزاء رئيسية من البرنامج .ووفق ما نشرت صحيفة "الغارديان" فقد اتفق قادة عسكريون إسرائيليون وخبراء دوليون على أن "التفوق العسكري والاستخباراتي لم يلحق ضررا حرجا بالبرنامج النووي ".وأشارت الصحيفة، إلى أن الهجمات الإسرائيلية قد تدفع إيران إلى تسريع جهودها للحصول على قنبلة، إذا انتهى الصراع الحالي من دون تدمير كامل للبرنامج أو اتفاق بضوابط صارمة وصلاحيات تفتيش واسعة.ووفق ما نقلت عن المسؤول الإسرائيلي فإن "الهجمات الإسرائيلية الأولية أخرت قدرة إيران على صنع سلاح نووي فعال لبضعة أشهر فقط".ووفق ما قالت سيما شاين، الخبيرة في الشؤون ورئيسة قسم الأبحاث السابقة في جهاز الموساد فإن "انهيار وكلاء إيران زاد التركيز على التوجه نحو برنامج إيران النووي".وأوضحت أنه: "إذا انتهت الحرب من دون تدمير البرنامج النووي، مما يسمح لإيران بالاختراق، فربما يسعون لامتلاك قنبلة".كما نقلت "ذا غارديان" عن مسؤول عسكري غربي قوله إن "هجمات إسرائيل، رغم أنها تُصور كضربات استباقية، من المرجح أن تكون دافعا لإيران، إذا احتفظوا بالقدرة بعد هذا، فسيسرعون إلى الحصول على سلاح نووي".في المقابل ذكر مسؤولون استخباراتيون أميركييون لشبكة إن، يوم الثلاثاء، إن " كانت على بعد ثلاث سنوات تقريبا من القدرة على إيصال سلاح نووي، ولم تكن تسعى بنشاط لصنع قنبلة".من جانبه، حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، من أن "القوات الإسرائيلية لا يمكنها تفكيك البرنامج النووي الإيراني بمفردها".وأضاف: "لا يمكن تحقيق ذلك بالوسائل الحركية، يمكنه بدلا من ذلك خلق ظروف من أجل اتفاق طويل الأمد، تتوسط فيه ويمنع البرنامج النووي الإيراني بالكامل".وقال أليكس غرينبرغ، محلل وباحث سابق في شؤون إيران بجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: "لطالما كان هناك هوس والعالم بقصف المواقع النووية. حتى لو كان من المستحيل تدمير فوردو جواً، فهناك وسائل أخرى".في غضون ذلك، أكد ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في إسرائيل أن: "إحدى مشكلات استراتيجية إسرائيل هي أنه إذا انسحبوا وتوقفوا عن القصف، فإن إيران يمكنها إعادة البناء. ثم يضطرون إلى القصف مرة أخرى".