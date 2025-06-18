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عربي-دولي

تهديد إيراني صريح لإسرائيل على لسان سفيرها في الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-06-2025 | 07:35
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أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، الأربعاء، أن بلاده سترد على الضربات الإسرائيلية "بقوة... ودون ضبط للنفس".
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وأضاف للصحافيين: "لن نظهر أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا. سنرد بجدية وقوة ودون ضبط للنفس"، نقلا عن "رويترز".

واتهم السفير الإيراني، إسرائيل "باستهداف مناطق مأهولة دون تمييز، وبدون إنذار"

وقال بحريني إن إسرائيل ارتكبت "عملا عدوانيا، وهاجمت إيران دون أي سبب".

واعتبر السفير أن "أميركا منحت إسرائيل الحصانة، وأن الدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها". (العربية)
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