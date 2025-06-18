تهديد إيراني صريح لإسرائيل على لسان سفيرها في الأمم المتحدة

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أعلن سفير لدى في ، علي بحريني، الأربعاء، أن بلاده سترد على الضربات "بقوة... ودون ضبط للنفس".وأضاف للصحافيين: "لن نظهر أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا. سنرد بجدية وقوة ودون ضبط للنفس"، نقلا عن " ".واتهم ، "باستهداف مناطق مأهولة دون تمييز، وبدون إنذار"وقال بحريني إن إسرائيل ارتكبت "عملا عدوانيا، وهاجمت إيران دون أي سبب".واعتبر السفير أن "أميركا منحت إسرائيل الحصانة، وأن تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها". (العربية)