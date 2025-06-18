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سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة شرقي طهران

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:08
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أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة شرقي العاصمة الإيرانية طهران
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وتحدثت وكالة "فرانس برس" عن رؤية دخان أسود في شرق المدينة. 
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