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عربي-دولي

نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:20
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في كلمة متلفزة ألقاها مساء الأربعاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تتكبد "خسائر فادحة" في ظل الحرب المستمرة مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على "قوة الجبهة الداخلية" قائلاً: "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".
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وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل "تسيطر على سماء طهران"، مؤكداً أن الضربات الإسرائيلية تستهدف "المواقع النووية والصاروخية ومقار قيادية ورموز قوة في إيران". وأضاف: "نتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي والصواريخ الباليستية".

وخصّ بالشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معبّراً عن امتنانه لـ"وقوفه إلى جانب إسرائيل ولدعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجوائنا".

يأتي ذلك في اليوم السادس من التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران، والذي يشهد تبادلاً مكثفاً للضربات الصاروخية رغم دعوة ترامب الأخيرة لطهران بالاستسلام غير المشروط.
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