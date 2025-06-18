نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت

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في كلمة متلفزة ألقاها مساء الأربعاء، أقر بأن تتكبد "خسائر فادحة" في ظل الحرب المستمرة مع ، لكنه شدد في الوقت نفسه على "قوة " قائلاً: "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".وأشار إلى أن إسرائيل "تسيطر على سماء "، مؤكداً أن الضربات تستهدف "المواقع النووية والصاروخية ومقار قيادية ورموز قوة في إيران". وأضاف: "نتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد والصواريخ الباليستية".وخصّ بالشكر الرئيس الأميركي ، معبّراً عن امتنانه لـ"وقوفه إلى جانب إسرائيل ولدعم في الدفاع عن أجوائنا".يأتي ذلك من التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران، والذي يشهد تبادلاً مكثفاً للضربات الصاروخية رغم دعوة الأخيرة لطهران بالاستسلام غير المشروط.