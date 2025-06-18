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هل تتجه أميركا للمشاركة في ضرب إيران مع إسرائيل؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:09
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أفادت "بلومبيرغ" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أميركيين كبارا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

وأشار تقرير بلومبيرغ، نقلا عن المصادر، إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير.
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وذكرت بعض المصادر، وفقا لبلومبيرغ، أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن قيادات عليا في عدد من الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل الاستعداد لهجوم محتمل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد قالت يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.
 
وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ. (سكاي نيوز عربية) 
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