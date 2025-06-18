هل تتجه أميركا للمشاركة في ضرب إيران مع إسرائيل؟

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أفادت "بلومبيرغ" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أميركيين كبارا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.وأشار تقرير بلومبيرغ، نقلا عن المصادر، إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير.وذكرت بعض المصادر، وفقا لبلومبيرغ، أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل.وأضافت المصادر أن قيادات عليا في عدد من الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل الاستعداد لهجوم محتمل.وكانت صحيفة " "، قد قالت يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي ، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على .وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت ستتخلى عن برنامجها .