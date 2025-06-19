Advertisement

عربي-دولي

بوتين يبدي استعداده للقاء زيلينسكي

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1378583-638859151851283408.jpg
Doc-P-1378583-638859151851283408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه شكك في شرعيته كرئيس لأوكرانيا.
Advertisement


وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي وكالات أنباء كبرى، في مدينة سانت بطرسبرغ: "أنا مستعد للقاء أي شخص، بمن فيهم زيلينسكي".

لكنه تساءل عن الجهة التي ستوقع اتفاق السلام في النهاية، وأعاد طرح تساؤلاته السابقة بشأن شرعية زيلينسكي، مؤكدا أن ولايته البالغة خمس سنوات انتهت العام الماضي.

في المقابل، تؤكد القيادة الأوكرانية أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية المفروضة نتيجة الهجوم الروسي، وتشدد على أن زيلينسكي لا يزال يتمتع بكامل الصلاحيات. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين وترامب وأردوغان في "أي يوم"
lebanon 24
19/06/2025 10:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة المالية العراقية: صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق
lebanon 24
19/06/2025 10:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين عن مقترح زيلينسكي عقد لقاء مع بوتين وترامب: الاجتماع يجب أن يكون نتيجة للمحادثات
lebanon 24
19/06/2025 10:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لقاء بوتين زيلينسكي قد يحدث لكن بعد ضمان التوصل لاتفاق
lebanon 24
19/06/2025 10:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-06-19
03:32 | 2025-06-19
03:01 | 2025-06-19
03:00 | 2025-06-19
02:49 | 2025-06-19
02:23 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24