بوتين يبدي استعداده للقاء زيلينسكي

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أعرب ، الأربعاء، عن استعداده للقاء الرئيس الأوكراني ، لكنه شكك في شرعيته كرئيس لأوكرانيا.وقال خلال لقائه مع ممثلي وكالات أنباء كبرى، في مدينة : "أنا مستعد للقاء أي شخص، بمن فيهم ".لكنه تساءل عن الجهة التي ستوقع اتفاق السلام في النهاية، وأعاد طرح تساؤلاته السابقة بشأن شرعية زيلينسكي، مؤكدا أن ولايته البالغة خمس سنوات انتهت العام الماضي.في المقابل، تؤكد القيادة أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية المفروضة نتيجة الهجوم الروسي، وتشدد على أن زيلينسكي لا يزال يتمتع بكامل الصلاحيات. (سكاي نيوز عربية)