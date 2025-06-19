هل تتغير قريباً حسابات الفصائل الإيرانية؟

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إذ تركز بعض تلك الفصائل حالياً على مصالحها الخاصة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، لاسيما أن لديها الكثير لتخسره من حرب آخذة في التوسع مع إسرائيل، مثل بعض "الميليشيات الذين يراكمون الثروات حاليًا عبر قطاع " وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". مع استمرار المواجهات العنيفة بين وإيران، لا تزال الفصائل المسلحة سواء في أو في غائبة عن المشهد.إذ تركز بعض تلك الفصائل حالياً على مصالحها الخاصة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، لاسيما أن لديها الكثير لتخسره من حرب آخذة في التوسع مع إسرائيل، مثل بعض "الميليشيات الذين يراكمون الثروات حاليًا عبر قطاع " وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

خاصة أن الحرب العنيفة الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله تركت حلفاء في حالة حذر من مواجهة إسرائيل، التي أظهرت تفوقًا كبيراً في القدرات العسكرية والاستخباراتية.



وفي السياق، أوضح دبلوماسيون عرب يتواصلون بانتظام مع حزب الله، أن الأخير لا يُبدي رغبة كبيرة في الانجرار إلى حرب جديدة بل يركّز في الوقت الحالي على إعادة بناء قدراته المالية والعسكرية.

وقال مصدر مطّلع على تفكير حزب الله إن إيران قادرة على التعامل مع المواجهة دون الحاجة إلى مساعدة من حلفائها، مضيفًا أن الحزب يتّبع حاليًا نهج "انتظر وشاهد ما يجري".



أما في العراق، فقد أضحت الفصائل المسلحة المدعومة إيرانياً أكثر حرصاً في استخدامها للتكنولوجيا. وباتت تستعمل هواتف مؤقتة وتغير أرقام قادتها بانتظام، بل نادرا ما يتصلون بالإنترنت. لاسيما بعدما أظهرت الهجمات مدى تسلل الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران وقدرتها على شن هجمات من قلب الأراضي ، ما هز حلفاء بشكل خاص.

إلا أن كل تلك المحاذير قد تتغير، وتنقلب حسابات بعض تلك الفصائل إذا انضمت إلى إسرائيل في قصف إيران، وفق ما أكد دبلوماسيون ومحللون. (العربية)