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عربي-دولي

هل تتغير قريباً حسابات الفصائل الإيرانية؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 01:28
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مع استمرار المواجهات العنيفة بين إسرائيل وإيران، لا تزال الفصائل المسلحة سواء في العراق أو حزب الله في لبنان غائبة عن المشهد.
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إذ تركز بعض تلك الفصائل حالياً على مصالحها الخاصة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، لاسيما أن لديها الكثير لتخسره من حرب آخذة في التوسع مع إسرائيل، مثل بعض "الميليشيات العراقية الذين يراكمون الثروات حاليًا عبر قطاع النفط" وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". 
 
خاصة أن الحرب العنيفة الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله تركت حلفاء إيران في حالة حذر من مواجهة إسرائيل، التي أظهرت تفوقًا كبيراً في القدرات العسكرية والاستخباراتية.

وفي السياق، أوضح دبلوماسيون عرب يتواصلون بانتظام مع حزب الله، أن الأخير لا يُبدي رغبة كبيرة في الانجرار إلى حرب جديدة بل يركّز في الوقت الحالي على إعادة بناء قدراته المالية والعسكرية.
 
وقال مصدر مطّلع على تفكير حزب الله إن إيران قادرة على التعامل مع المواجهة دون الحاجة إلى مساعدة من حلفائها، مضيفًا أن الحزب يتّبع حاليًا نهج "انتظر وشاهد ما يجري".

أما في العراق، فقد أضحت الفصائل المسلحة المدعومة إيرانياً أكثر حرصاً في استخدامها للتكنولوجيا. وباتت تستعمل هواتف مؤقتة وتغير أرقام قادتها بانتظام، بل نادرا ما يتصلون بالإنترنت. لاسيما بعدما أظهرت الهجمات الإسرائيلية مدى تسلل الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران وقدرتها على شن هجمات من قلب الأراضي الإيرانية، ما هز حلفاء طهران بشكل خاص.
 
إلا أن كل تلك المحاذير قد تتغير، وتنقلب حسابات بعض تلك الفصائل إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران، وفق ما أكد دبلوماسيون ومحللون. (العربية)
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