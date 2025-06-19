إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار غربي إيران

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أفاد تقرير إيراني، الخميس، بإسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز هيرمس غربي البلاد.وأشارت وكالة "تسنيم" للأنباء إلى "إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز هيرمس في لرستان بصاروخ ميثاق ".ولفتت الوكالة إلى أن الصاروخ سلاح دفاع جوي موجه بالأشعة تحت الحمراء.