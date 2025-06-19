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إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار غربي إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:47
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أفاد تقرير إيراني، الخميس، بإسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز هيرمس غربي البلاد.


وأشارت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية إلى "إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز هيرمس في لرستان بصاروخ ميثاق الإيراني".
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ولفتت الوكالة إلى أن الصاروخ سلاح دفاع جوي موجه بالأشعة تحت الحمراء.
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