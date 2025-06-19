"نيويورك تايمز": لماذا اضطر الجيش الإسرائيلي إلى ترشيد استخدامه للصواريخ الاعتراضية؟

ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "نيويورك
تايمز" الأميركية قالت إنّه ومع استمرار الحرب الإسرائيلية
على إيران
، تطلق تل أبيب
صواريخ اعتراضية أسرع من قدرتها على إنتاجها.
ونقلت الصحيفة عن ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين تأكيدهم أنّ هذه الوتيرة أثارت تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول ما إذا كانت صواريخ الدفاع الجوي ستستنفد قبل أن تستنفد إيران ترسانتها الباليستية.
ووفقاً للمسؤولين، اضطر الجيش الإسرائيلي
بالفعل إلى "ترشيد استخدامه للصواريخ الاعتراضية، ويعطي أولوية أكبر للدفاع عن المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الاستراتيجية".
كما يرى بعض الإسرائيليين أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب قبل أن تُختبر دفاعات إسرائيل
بشدة"، بحسب الصحيفة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أنّه رغم أن عدد القتلى مرتفع بالفعل وفقاً للمعايير الإسرائيلية، فقد يرتفع بشكلٍ حاد، إذا اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الحدّ من استخدامه العام للصواريخ الاعتراضية من أجل ضمان الحماية الطويلة الأمد لبعض المواقع الاستراتيجية مثل مفاعل ديمونا النووي
أو المقر العسكري في تل أبيب.
وقال زوهار بالتي، الضابط الكبير السابق في "الموساد
" الإسرائيلي، والذي شارك لسنوات في التخطيط الدفاعي: "عندما كنا نخطط لكيفية الدفاع عن إسرائيل في الحروب المستقبلية، لم يتصور أحد سيناريو نقاتل فيه على العديد من الجبهات وندافع ضد العديد من جولات الصواريخ الباليستية". (الميادين)