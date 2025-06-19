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عربي-دولي
الحرب الإلكترونية تتسع: "جبهة الإسناد" تستهدف إسرائيل رقمياً
Lebanon 24
19-06-2025
|
09:15
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أعلنت مجموعة تسمي نفسها "جبهة الإسناد السيبرانية"، عن انطلاقها بهدف تنفيذ عمليات سيبرانية واسعة النطاق ضد
إسرائيل
.
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وأفادت
وكالة تسنيم
الإيرانية
للأنباء، بأن هذه
الجبهة
، التابعة لـ"محور
المقاومة
"، قالت في جزء من إعلان انطلاقها الذي نُشر على قناتها في تيليغرام: "مع التحية والسلام لشعب
فلسطين
وشهداء
طريق القدس
بالأخص أطفال غزة، وامتدادا لطوفان
الأقصى
المبارك، ولإسناد محور المقاومة قد فتحت جبهة جديدة لمقارعة إسرائيل".
وتابعت: "وفقاً لخطة محاصرة إسرائيل بشكل كامل وقطع شرايينها الحيوية إسناداً للأمة الإسلامية، فقد بدأت حملة الحصار السيبراني ضد إسرائيل".
وأضافت أن جميع البنى التحتية الحيوية التابعة لإسرائيل تُعد أهدافا مشروعة لـ"جبهة الإسناد السيبرانية". (ارم نيوز)
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