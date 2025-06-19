الحرب الإلكترونية تتسع: "جبهة الإسناد" تستهدف إسرائيل رقمياً

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أعلنت مجموعة تسمي نفسها "جبهة الإسناد السيبرانية"، عن انطلاقها بهدف تنفيذ عمليات سيبرانية واسعة النطاق ضد .وأفادت للأنباء، بأن هذه ، التابعة لـ"محور "، قالت في جزء من إعلان انطلاقها الذي نُشر على قناتها في تيليغرام: "مع التحية والسلام لشعب وشهداء بالأخص أطفال غزة، وامتدادا لطوفان المبارك، ولإسناد محور المقاومة قد فتحت جبهة جديدة لمقارعة إسرائيل".وتابعت: "وفقاً لخطة محاصرة إسرائيل بشكل كامل وقطع شرايينها الحيوية إسناداً للأمة الإسلامية، فقد بدأت حملة الحصار السيبراني ضد إسرائيل".وأضافت أن جميع البنى التحتية الحيوية التابعة لإسرائيل تُعد أهدافا مشروعة لـ"جبهة الإسناد السيبرانية". (ارم نيوز)