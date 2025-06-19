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عربي-دولي

صواريخ طهران الجديدة تصل تل أبيب.. ماذا نعرف عنها؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:00
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كتبت "العربية": فيما لا تزال إسرائيل تحصي الأضرار التي خلفتها الموجة الصاروخية الإيرانية على جنوب تل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي، وأوضح الجيش أن بعضاً من وابل الصواريخ هذا شمل صواريخ تحتوي على رأس حربي متشظٍّ – شبيه بالقنابل العنقودية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
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كما أشارت إلى أن هذا النوع من الصواريخ مُحمّل برؤوس حربية عدة أشبه بقنابل تزن كل منها 2.5 كغم من المتفجرات، تُطلق على ارتفاع 7 كيلومترات في الجو، وتنتشر في دائرة قطرها 8 كيلومترات، وتنفجر بشكل ارتجاجي عند وصولها إلى الأرض.


ونشرت هيئة البث التابعة للجيش الإسرائيلي صورا لتلك الصواريخ.

في حين أكدت "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن بعض تلك القنابل سقطت في مناطق متفرقة، محذرة من الاقتراب منها. ودعت أي شخص يرصدها إلى استدعاء فرق تفكيك المتفجرات من أجل تحييد الخطر.















دمار كبير
وكان مستشفى سوروكا في بئر السبع (جنوب إسرائيل) وبلدتا آزور ورامات غان قرب تل أبيب، تعرضت لهجمات صاروخية صباحا، ما أدى إلى إصابة 271 شخصا.

فيما أظهرت مشاهد من رامات غان الدمار الكبير الذي لحق بمقر البورصة.

أتى ذلك، بعدما أطلقت إيران أكثر من 20 صاروخًا هذا الصباح، نحو حولون، ورامات غان، وسوروكا، وآزور، رداً على غارات إسرائيلية عدة طالت فجراً العاصمة طهران، فضلا عن أصفهان وكرج ونطنز، بالإضافة إلى مفاعل آراك.

ومنذ تفجر المواجهة المباشرة غير المسبوقة بين البلدين في 13 يونيو الماضي، أطلقت إيران أكثر من 450 صاروخاً باليستياً ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين.

فيما شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة طالت مواقع مختلفة في شتى الأراضي الإيرانية، استهدفت مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن مواقع نووية.

كما اغتالت عشرات القيادات العسكرية الكبيرة، وأكثر من 10 علماء نوويين.
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