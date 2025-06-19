صواريخ إيرانية دقيقة تُربك الدفاعات الإسرائيلية!

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وبحسب الشبكة، فشل نظام " الحديدية" في اعتراض اكثر من 65% من الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بنسبة اعتراض بلغت قرابة 90% في اليوم السابق، وفق ما أفاد مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى.وأوضح المسؤول الاستخباراتي السابق الذي لا يزال يتلقى إحاطات حكومية يومية: "لا تزال إيران تمتلك صواريخ متطورة جدا وهي تستخدمها الآن".ونظرا لحساسية المعلومات، لم يُصرح للمسؤول -الذي تحدث شريطة عدم هويته- بالحديث علنا. وأضاف أن الصواريخ الأسرع التي أُطلقت خلال اليوم الماضي منحت وقتا أقل للاستعداد قبل وصولها إلى أهدافها.وقال المصدر: "حتى يوم أمس، كنا نحصل على إنذار مبكر قبل 10 إلى 11 دقيقة من سقوط الصواريخ. لكن هذا الصباح، كان الإنذار قبل 6 أو 7 دقائق فقط. وهذا يعني أن الصواريخ كانت على الأرجح أسرع بكثير من سابقاتها".وأضاف: "الأهم من ذلك، أن الإيرانيين يمتلكون نظام توجيه للمرحلة النهائية من الهجوم يساعدهم على تحقيق دقة عالية وضرب الأهداف التي يريدونها بدقة، مثل المستشفى الذي تم استهدافه اليوم في ".