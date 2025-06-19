فرنسا: لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران

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أكدت الحكومة ، اليوم الخميس، على أن السلاح يهدد .وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، بريما، خلال مؤتمر صحافي: “لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران”.جاءت تلك التصريحات فيما يعقد وزراء خارجية وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في لقاء مع نظيرهم الإيراني لإجراء محادثات نووية في جنيف غداً الجمعة، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.وأوضح الدبلوماسيون أنه المقرر أن يشارك في المحادثات الفرنسي جان نويل بارو ونظيريه ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان: “سنلتقي مع الوفد الأوروبي في جنيف الجمعة”، حسب وكالة “إرنا” للأنباء.يأتي الاجتماع في حين تدعو الدول الأوروبية إلى خفض التصعيد في ظل الحرب الدائرة بين وطهران واستهداف لمنشآت نووية بهدف منع من حيازة السلاح النووي.