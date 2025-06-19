Advertisement

عربي-دولي

فرنسا: لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1379024-638859698017578700.jpg
Doc-P-1379024-638859698017578700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، على أن السلاح النووي الإيراني يهدد أوروبا.
Advertisement

وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، خلال مؤتمر صحافي: “لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران”.

جاءت تلك التصريحات فيما يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقاء مع نظيرهم الإيراني لإجراء محادثات نووية في جنيف غداً الجمعة، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.

وأوضح الدبلوماسيون أنه المقرر أن يشارك في المحادثات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان: “سنلتقي مع الوفد الأوروبي في جنيف الجمعة”، حسب وكالة “إرنا” للأنباء.

يأتي الاجتماع في حين تدعو الدول الأوروبية إلى خفض التصعيد في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وطهران واستهداف تل أبيب لمنشآت نووية بهدف منع إيران من حيازة السلاح النووي.
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفرنسية: لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران
lebanon 24
20/06/2025 03:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى أميركا: نقترب كثيرا من تحييد البنية التحتية النووية بإيران
lebanon 24
20/06/2025 03:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الإبقاء على تخصيب اليورانيوم والبنية التحتية النووية أمر "غير قابل للتفاوض"
lebanon 24
20/06/2025 03:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: ندمر البنى التحتية بشكل منهجي لا يسمح للمسلحين باستخدامها مجددا
lebanon 24
20/06/2025 03:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:16 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-06-19
17:25 | 2025-06-19
16:55 | 2025-06-19
16:52 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24