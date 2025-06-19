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عربي-دولي
فرنسا: لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران
Lebanon 24
19-06-2025
|
15:41
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أكدت الحكومة
الفرنسية
، اليوم الخميس، على أن السلاح
النووي
الإيراني
يهدد
أوروبا
.
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وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،
صوفي
بريما، خلال مؤتمر صحافي: “لا نعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران”.
جاءت تلك التصريحات فيما يعقد وزراء خارجية
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
لقاء مع نظيرهم الإيراني لإجراء محادثات نووية في جنيف غداً الجمعة، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.
وأوضح الدبلوماسيون أنه المقرر أن يشارك في المحادثات
وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل بارو ونظيريه
البريطاني
ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد
الأوروبي
كايا كالاس.
بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان: “سنلتقي مع الوفد الأوروبي في جنيف الجمعة”، حسب وكالة “إرنا” للأنباء.
يأتي الاجتماع في حين تدعو الدول الأوروبية إلى خفض التصعيد في ظل الحرب الدائرة بين
إسرائيل
وطهران واستهداف
تل أبيب
لمنشآت نووية بهدف منع
إيران
من حيازة السلاح النووي.
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