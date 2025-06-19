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إقتصاد

أنظمة الاعتراض الإسرائيلية.. تكلفة خيالية لكل صاروخ

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:57
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تتكبد إسرائيل تكلفة مالية باهظة نتيجة المواجهة العسكرية المستمرة مع إيران، حيث تُقدّر النفقات اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن خبراء ومراقبين مطلعين.
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ويحذر اقتصاديون من أن هذا الاستنزاف المالي المتسارع قد يقيّد قدرة تل أبيب على مواصلة حرب طويلة الأمد، خاصة في ظل تنامي الإنفاق الدفاعي والدمار الداخلي الذي طال مدنًا كبرى.

وتُعد أنظمة الدفاع الجوي أبرز مصدر للنفقات، إذ تشير التقديرات إلى أن كلفة تشغيل منظومات اعتراض الصواريخ الإيرانية قد تتراوح بين عشرات الملايين وحتى 200 مليون دولار يوميًا، تبعًا لحجم الهجمات وتعقيدها. ويُضاف إلى ذلك تكلفة الذخائر، وتحليق الطائرات الحربية، والصيانة، وتعبئة القوات.

في المقابل، لا تقتصر الخسائر على الجبهة العسكرية فقط. فقد لحقت أضرار مادية واسعة بالبنى التحتية والمباني في مدن رئيسية مثل تل أبيب، ما دفع التقديرات الأولية إلى الإشارة بأن كلفة إعادة الإعمار حتى الآن قد تتجاوز 400 مليون دولار، وهي مرشحة للارتفاع مع اتساع رقعة الدمار.

ويزيد هذا العبء الاقتصادي من الضغط على صانعي القرار في تل أبيب لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير ترسانته الصاروخية.

 أطلقت إيران، خلال الأيام الماضية، أكثر من 400 صاروخ باتجاه إسرائيل، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية. واعتراض هذه الصواريخ يتطلب تشغيل أنظمة دفاع جوي عالية التقنية.

ويقول يهوشوع كاليسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن تكلفة تشغيل منظومة "مقلاع داوود" والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة إلى متوسطة المدى والطائرات المسيرة، تبلغ نحو 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض باستخدام صاروخين، وهو الحد الأدنى المعتاد.

أما منظومة "آرو 3"، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي، فتبلغ كلفتها نحو 4 ملايين دولار لكل اعتراض، بينما تبلغ كلفة النسخة الأقدم "آرو 2" حوالي 3 ملايين دولار لكل صاروخ.

إضافة إلى ذلك، تتحمل إسرائيل نفقات ضخمة لتشغيل طائراتها الحربية، خاصة مقاتلات F-35 التي تحلق على مسافات تصل إلى 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ كلفة تشغيل الطائرة الواحدة نحو 10.000 دولار للساعة الواحدة، دون احتساب تكاليف التزود بالوقود والذخائر، بما في ذلك القنابل الذكية من نوع JDAM وMK84.

ويقول زفي إكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان: "تكلفة الحرب مع إيران يوميا تفوق بكثير الحروب السابقة في غزة أو ضد حزب الله، والسبب الرئيسي هو تكلفة الذخيرة، الدفاعية والهجومية على حد سواء".

وقدر معهده أن الحرب إذا استمرت لشهر كامل، فإن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 12 مليار دولار.

 الضربات الصاروخية الإيرانية ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية في إسرائيل. وأفاد المهندس الإنشائي إيال شاليف بأن مئات المباني تضررت أو دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن إصلاح برج واحد حديث البناء في تل أبيب قد يتطلب عشرات الملايين من الدولارات.

وقد تم إجلاء أكثر من 5000 شخص من منازلهم بسبب الأضرار، ويقيم بعضهم في فنادق على نفقة الدولة، وفق هيئة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية.

كما استهدفت إيران البنية التحتية الحيوية، إذ تعرض أكبر مصفاة نفط في شمال إسرائيل لضربتين مباشرتين، ما تسبب في إغلاقها ومقتل ثلاثة من موظفيها. كما تم إبلاغ العاملين في منشآت حساسة بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في الوقت الراهن. (روسيا اليوم)
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