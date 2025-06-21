بوتين: موسكو تدعم حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

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شدد ، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في ، تقوم على ضمان حياد الدولة ، ووقف أي خطوات نحو الانضمام إلى تحالفات خارجية، لا سيما العسكرية منها، مشددا على ضرورة عدم تسليحها بأسلحة نووية.وقال إن "من الضروري إعلان حياد أوكرانيا، وعدم انضمامها لأي تحالفات خارجية، وعدم تسليحها نوويا"، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل أساسا لاستقرار طويل الأمد في المنطقة.وشدد على أن بلاده تصر على اعتراف كييف بنتائج الاستفتاءات التي أُجريت في المناطق الأربع المعروفة، محذرا من أن تجاهل هذه النتائج "يعني وجود فرص لاستئناف النزاع المسلح".وكشف بوتين أن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع كييف خلال محادثات إسطنبول في عام 2022، مضيفا: "آمل أن يسترشد الحاليون في أوكرانيا بالمصالح الوطنية لا بمصالح الأطراف الثالثة".بوتين وأزمةوفي الشأن ، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تدعم حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشيرا إلى استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.وقال بوتين: "نعتقد أن لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومستعدون لتقديم الدعم اللازم"، مضيفا أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن أو يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها، في إشارة إلى المسار التفاوضي حول البرنامج الإيراني.وفيما يخص التوتر القائم بين طهران وتل أبيب، دعا بوتين إلى إبداء المرونة من كلا الجانبين، مشيرا إلى وجود سبل لحل هذا النزاع. وقال: "يجب إبداء المرونة في المفاوضات من إيران ومن أيضا.. وهناك طرق وسبل لإيجاد حلول لهذه القضية".وأكد بوتين أن إيران صرّحت مرارا بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لافتا إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر على أدلة تشير إلى أن إيران تمتلك أو تسعى لامتلاك هذه الأسلحة".وجدد الرئيس الروسي موقف بلاده الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن إيران أصدرت قرارا يحظر استخدام الأسلحة النووية، معتبرا أن ذلك أمر بالغ الأهمية يجب أن يؤخذ بجدية.وختم بوتين تصريحاته بالتأكيد على أن موسكو أبلغت القيادة مرارا أن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي، مشددا على أهمية الحوار لتبديد المخاوف الإقليمية وضمان الأمن المشترك. (سكاي نيوز)