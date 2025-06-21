Advertisement

عربي-دولي

كيف غيرت إيران سياستها الصاروخية؟

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1380111-638861291502349797.png
Doc-P-1380111-638861291502349797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلًا عن شبكة "سي إن إن"، نفى مسؤول إيراني ما تردد من ادعاءات إسرائيلية بشأن تراجع قدرات طهران الصاروخية واضطرارها إلى خفض وتيرة الهجمات، مؤكداً أن القرار الإيراني ليس نابعاً من نقص في الذخيرة، بل نتيجة تغيير استراتيجي في طبيعة الردود العسكرية.
Advertisement

وبحسب المسؤول، فإن إيران باتت تعتمد على نوعية الضربات بدلاً من كثافتها العددية، مركّزة على صواريخ دقيقة تُوجَّه نحو أهداف أمنية وعسكرية ذات أهمية قصوى.

وفي إطار حديثه عن شبكة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، صرح المسؤول الإيراني بالقول: "لوحظ أن إيران أطلقت صاروخا، واخترق الصاروخ بسهولة كل من أنظمة ثاد، وباتريوت، والسهم 3، والسهم 2، ومقلاع داود، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأميركية، وأصاب الهدف المحدد مسبقا".

ومضى المسؤول الإيراني بالقول إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سعيدة بانخفاض عدد الصواريخ التي تُطلق، ومن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تصبح مجرد مراقب في مواجهة توازن القوة الإيرانية المتفوقة الجديد".

يشار إلى أن هناك عددا من المنظومات الدفاعية الصاروخية التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الأهداف وفقا لمعايير مختلفة.

وكان شبكة "إن بي سي" الأميركية قد نقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي مؤخرا، أن إيران تستخدم صواريخ متطورة نسبة اعتراضها لا تتجاوز 65%.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميا على العمليات العسكرية ضد إيران، لافتة إلى أن هذه النفقات قد تقوض قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تقول إنها استهدفت عشرات المنصات الصاروخية غربي إيران
lebanon 24
22/06/2025 02:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات الجيش الإسرائيلي أن إيران ستجدد هجماتها الصاروخية في ساعات المساء
lebanon 24
22/06/2025 02:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقول إن هجماتها الصاروخية على إسرائيل تضمنت للمرة الأولى إطلاقات من غواصة
lebanon 24
22/06/2025 02:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: إيران تعمل على إعادة بناء دفاعاتها وقدراتها الصاروخية
lebanon 24
22/06/2025 02:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2025-06-21
17:59 | 2025-06-21
17:53 | 2025-06-21
17:49 | 2025-06-21
17:43 | 2025-06-21
17:16 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24