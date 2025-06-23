ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران.. هذا ما كشفه موقع "اكسيوس"

Advertisement

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي لا يريد مواصلة ضرب ، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأميركية.ووفق ما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أبلغ بنيامين هاتفيا عقب ضرب المنشآت "أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران".كذلك فقد ذكر مسؤول أميركي للموقع أن المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف "بعث رسالة إلى عباس عراقجي يبلغه فيها أن العملية الأميركية ضربة واحدة".وأضاف المسؤول الأميركي أن "ويتكوف أكد لعراقجي أن لا تزال تسعى إلى حل وتريد من إيران العودة إلى المفاوضات بعد ضرب المنشآت النووية".وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن ستقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف المرشد الإيراني إطلاق النار وقال إنه يريد إنهاء الحرب.وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن ترغب بإنهاء الصراع بأسرع وقت وربما هذا الأسبوع وأنها لا تريد حرب استنزاف، لكنها مستعدة لذلك.كما وقالت المصادر إن إسرائيل ترى فرصة ضئيلة للدخول في مفاوضات لاتفاق نووي حاليا وخاصة وأنها نجحت في تدمير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب.(سكاي نيوز)