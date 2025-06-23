الكشف عن مقتل عالم نووي إيرانيّ في هجوم 13 حزيران.. من هو؟

كشفت وكالة "إيلنا" ، الإثنين، عن مقتل عضو الهيئة العلمية في جامعة الإمام الحسين وأستاذ الفيزياء المتخصص في الصناعة النووية منصور عسكري في ، جراء الهجوم الذي وقع في 13 حزيران الجاري.

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وبحسب الوكالة، يعد عسكري من الشخصيات البارزة في البرنامج ، وسبق أن ارتبط بعلاقات وثيقة مع العالم الراحل محسن ، الذي اغتيل قرب عام 2020، ويُنسب إليه دور محوري في تأسيس البنية التحتية للصناعة النووية في إيران.





ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة عمليات استهدفت علماء وخبراء مرتبطين بالبرامج الدفاعية والنووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات مباشرة للموساد الإسرائيلي بتنفيذها. وبحسب الوكالة، يعد عسكري من الشخصيات البارزة في البرنامج ، وسبق أن ارتبط بعلاقات وثيقة مع العالم الراحل محسن ، الذي اغتيل قرب عام 2020، ويُنسب إليه دور محوري في تأسيس البنية التحتية للصناعة النووية في إيران.ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة عمليات استهدفت علماء وخبراء مرتبطين بالبرامج الدفاعية والنووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات مباشرة للموساد الإسرائيلي بتنفيذها.



وكان فخري زاده، الذي يُوصف بـ"أب البرنامج النووي الإيراني"، قد اغتيل في تشرين الثاني 2020 بعد عودته من شمال إيران، وهو ما اعتبرته طهران حينها عملية إسرائيلية مدبرة، استهدفت أحد أبرز قادة في المجال النووي.