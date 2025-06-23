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الكشف عن مقتل عالم نووي إيرانيّ في هجوم 13 حزيران.. من هو؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:55
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كشفت وكالة "إيلنا" الإيرانية، الإثنين، عن مقتل عضو الهيئة العلمية في جامعة الإمام الحسين وأستاذ الفيزياء المتخصص في الصناعة النووية منصور عسكري في إيران، جراء الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 13 حزيران الجاري.
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وبحسب الوكالة، يعد عسكري من الشخصيات البارزة في البرنامج النووي الإيراني، وسبق أن ارتبط بعلاقات وثيقة مع العالم الراحل محسن فخري زاده، الذي اغتيل قرب طهران عام 2020، ويُنسب إليه دور محوري في تأسيس البنية التحتية للصناعة النووية في إيران.


ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة عمليات استهدفت علماء وخبراء مرتبطين بالبرامج الدفاعية والنووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات مباشرة للموساد الإسرائيلي بتنفيذها.

وكان فخري زاده، الذي يُوصف بـ"أب البرنامج النووي الإيراني"، قد اغتيل في تشرين الثاني 2020 بعد عودته من شمال إيران، وهو ما اعتبرته طهران حينها عملية إسرائيلية مدبرة، استهدفت أحد أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني في المجال النووي.
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